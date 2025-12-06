フィギュアスケートのグランプリファイナルで5日、女子ショートプログラムが行われ、新潟市出身の中井亜美選手は3位につけました。来年のミラノ・コルティナ五輪の代表選考にも関わるフィギュアスケートグランプリファイナル。初出場の新潟市出身・中井亜美選手が女子ショートプログラムに臨みました。冒頭、武器である大技・トリプルアクセルの着氷が乱れますが、その後はミスなく、表現力豊かな演技で会