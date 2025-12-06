将棋の第3回達人戦立川立飛杯準々決勝・第1試合が12月6日、東京都立川市の「立川ステージガーデン」で行われ、郷田真隆九段（54）が谷川浩司十七世名人（63）に57手で勝利した。【中継】第3試合では羽生九段と屋敷九段が激突！（生中継中）勝利した郷田九段はベスト4入り。7日に行われる準決勝では、2007年に行われた第65期名人戦でも激突した森内俊之九段（55）と対戦する。勝利した郷田九段は、「矢倉は予定の作戦だった。