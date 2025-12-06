ソフトバンクの今宮健太内野手が6日、みずほペイペイドームで契約更改に臨み、1億円ダウンとなる年俸2億円（金額は推定）でサインした。今季は度重なるケガに泣かされ46試合の出場で打率・255、2本塁打、12打点だった。「年間通してチームのために何もできなかった」。印象に残ったシーンを問われても「ケガのイメージしかない。しいて言えばもないですしね」と口にし、悔しさをにじませた。これまで遊撃1本で勝負してきた