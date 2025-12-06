サッカーW杯北中米3カ国大会の組み合わせ抽選会に出席した（右から）カナダのカーニー首相、メキシコのシェインバウム大統領、トランプ米大統領。左端はFIFAのインファンティノ会長＝5日、米ワシントン（共同）開催国の一つであるメキシコは、大会が開幕する6月11日の1次リーグA組初戦で南アフリカと戦う。日本代表を率いた経験を持つアギーレ監督は「ホームでの初戦をしっかり勝利で飾り、好スタートを切りたい」と意気込んだ。