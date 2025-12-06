メジャー最強左腕、タリク・スクバル投手（２９）のトレード情報が飛び交っている。そんな中、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のバスター・オニール記者が５日（日本時間６日）、自身のＸに「タイガースはタリク・スクバルのトレードオプションについて他チームと引き続き協議を続けています」と他球団とトレード交渉していると投稿。移籍が現実味を帯びてきた。「大きなトレードで左腕を実際に動かすかどうかはまだ不明です。ご想