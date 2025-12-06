大阪府の吉村洋文知事（50）が5日、自身のインスタグラムを更新。飛行機で偶然会ったという歌手の倖田來未（43）との2ショットを公開した。【写真】「超偶然で会ってん」 吉村洋文知事＆倖田來未の2ショット吉村知事は倖田の曲「愛のうた」を付けた投稿で、「飛行機で、超偶然で会ってん」とつづり、写真を2枚アップ。機内でピースサインで寄り添う2人の姿が収められている。この“レア”な2ショットに、「偶然って!!くぅち