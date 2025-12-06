女子1次Lで米国に勝利し、近江谷（左）と抱き合うフォルティウスの吉村＝ケロウナ（共同）【ケロウナ（カナダ）共同】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選は5日、カナダのケロウナで開幕して女子の1次リーグが行われ、日本代表のフォルティウスは米国に8―4で快勝し、白星発進した。主導権を渡さず、5―4で迎えた第9エンドに2点を入れて突き放した。男女は各8チームが参加し、2チームが五輪出場枠を得る。総当たり