バイきんぐ西村瑞樹（48）が5日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。番組初出演に加え、相方小峠英二（49）と一緒に出演できたことを喜んだ。番組オープニングで、MC千鳥大悟から「今日はバイきんぐさんが」と敬語で紹介され「ということは西村さんまわしということで」と西村を大悟の左隣に着席させてサブMCに指定。緊張した面持ちの西村は、この時点でビール4杯を飲み干しており、ほろ酔いで「でき