グラドル都丸紗也華（29）が6日、都内で、2026年カレンダー発売記念イベントに出席した。2年連続3度目。「こんな大きなカレンダーを2年連続でみなさんのおうちに飾っていただけて、うれしいです」と感想を述べた。出来栄えは「バッチリです」と胸を張った。自己採点も100点満点中120点。「自分で写真を選んだので、好きなモノしか入っていない。大満足なカレンダーです」と満面の笑みでアピールした。中でも9−10月のヒョウ柄水着