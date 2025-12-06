ヴァンラーレ八戸は6日、石崎信弘監督(67)の退任が決定したことを発表した。「家庭の事情」が理由となる。石崎監督はこれまで数々のクラブを率いてきた百戦錬磨の名将で、2023年に八戸の指揮官に就任。昨年6月にはJリーグ史上初の通算800試合指揮を達成した。3年目の今季はJ3リーグ戦を2位でフィニッシュ。クラブ史上初のJ2昇格に導いた。石崎監督は公式サイト上で「クラブの悲願であったJ2昇格を果たし、新たなステージへ