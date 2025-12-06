サッカーW杯北中米3カ国大会の組み合わせ抽選会に臨む森保一監督＝5日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、日本は強豪のオランダと1次リーグで対戦することが5日、決まった。森保一監督はオランダが待つ組に入った瞬間も表情をあまり変えず、「自分たちの力を100％発揮することをしっかり考えながら、相手の対策をしていきたい」と落ち着いた口調で感想を語った。