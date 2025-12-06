ÇÐÍ¥ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤2»þ´ÖSP¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Snow Man´äËÜ¾È¡Ê32¡Ë¤Î¹ðÇò¤Ë¶Ã¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÝÆâ¤ÏÈÖÁÈ¤Î¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö10¿ÍÏ¢Â³´°¥³¥Ô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë½Ð±é¡£¿Ê¹ÔÌò¤ÎÆî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¢¤ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈSnow Man¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¡Ö´äËÜ¤ÈÆ±µéÀ¸¡×¤ÈÃÝÆâ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¸ì¤Ã¤¿¡£¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤¿´äËÜ¤Ï¡Ö¹â1¤Î»þ¤Ë¤Þ¤À¥µ