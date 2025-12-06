女優の松下奈緒が、12月5日、公式Instagramを更新し、《12月になりまして、J-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」のゲストはなんと！！咲ねーちゃんこと内田有紀さんにお越しいただきました》とつづり、内田とのツーショット写真を投稿した。『KENEDIX CROSSROADS』は、松下がナビゲーターをつとめるラジオ番組だ。2人は、2018年のNHK連続テレビ小説『まんぷく』で共演。ヒロイン・福子（安藤サクラ）の姉・咲（内田）と克子（松下）を