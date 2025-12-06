福山雅治が、映画『新解釈・幕末伝』の主題歌「龍」のインスパイアムービーのフルver.を公開した。◆福山雅治 動画本楽曲は、福田雄一監督作品でムロツヨシと佐藤二朗のW主演による映画『新解釈・幕末伝』の主題歌で、11月29日にデジタルリリースされた。リリース初日には、オリコンデジタルシングル（単曲）デイリーランキング1位を筆頭に、iTunes、Amazon Music、レコチョク、mora、music.jp、mu-mo、AWA他、全19冠を獲得した。