ÇÐÍ¥¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡¢5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ë¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¡¢1¿Í2Ìò¤Ç¥ä¥®¤Î·Ù»¡´±¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ²ËÜ¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¤â¡ª¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿Á°Ìëº×¤ÎÍÍ»Ò5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¡ÖÆ²ËÜ¸÷°ì¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÈ¯¸«¤·¤¿´ÑµÒ¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¢¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¸÷°ì¤¯¤ó¤Ý¤¤À¼¤É¤ì¤À¤«Á´