¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£¸Àá¼¯Åç¡½²£ÉÍ£Æ£Í¡Ê£¶Æü¡¦¥á¥ë¥¹¥¿¡Ë£¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤Î£Ê£±À©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¼¯Åç¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹£Æ£×¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤Î£²ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï£°¡½£°¤ÎÁ°È¾£²£°Ê¬¡£Á°Àá¤ÎÅìµþ£ÖÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤ÆÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¤¿¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬±¦Â­¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¡¼¥È¤»¤º¤Ë¹â¤¯Éâ¤­¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢