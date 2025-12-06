SawanoHiroyuki[nZk]が、14枚目のシングル「PROVANT」を2026年2月18日に発売することを発表した。通常盤と期間生産限定盤の2形態で、期間生産限定盤はTVアニメ「Fate/strange Fake」描き下ろしイラストを使用したデジパック仕様となっており、表題曲「PROVANT」のミュージックビデオとTVアニメ『Fate/strange Fake』ノンクレジットオープニングムービーを収録したBlu-rayが同梱される。©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPCさ