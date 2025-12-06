１２月６日の中山８Ｒ・イルミネーションジャンプＳ（障害芝３５７０メートル＝１２頭立て）は、上野翔騎手が騎乗したピーターサイト（牡５歳、美浦・村田一誠厩舎、父ワンアンドオンリー）が勝利。障害オープン６戦目で初勝利を決めた。勝ち時計は４分２秒３（良）。最初の障害から早々と先手を奪うと、そのままマイペースの逃げ。飛越も安定し、最後まで脚色は衰えなかった。上野騎手は「無理せず、理想的な展開になった。中