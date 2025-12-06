モデルでタレントの阿部なつきが4日、自身のXを更新。ボディラインが強調された服を着たオフショットを投稿した。【写真】胸の形くっきりな服！むちむち美ボディ強調の阿部なつき連日のようにオフショットを投稿している阿部は「カリカリ系が飽きたので、ムチムチ系がマイブームです」と写真を公開。大胆ボディが強調された服でこれにファンは「ムチムチ系の魅力って、本当にたまらないですよね。その柔らかさと弾力性、もう