クリスマスまで、あと3週間を切りました。 「長崎スタジアムシティ」は、新たなエリアも誕生し、クリスマスムードに包まれています。 栗山真乙アナウンサーが中継に出ています。 ※くわしくは動画をご覧ください 私がいるのは、商業棟の「クリスマスガーデン」、今年新しく誕生したエリアです。 ゴールドやシルバーの輝きに加え、真っ赤なオーナメントが目を惹きます。