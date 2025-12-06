ＧＬＥＡＴ６日の新木場大会で?悪魔仮面?ことケンドー・カシンが、ＬＩＤＥＴＵＷＦ世界王者の中嶋勝彦（３７）と?電撃合体?した。カシンはこの日の新木場での「ＬＩＤＥＴＵＷＦＶｅｒ．７」のメインで?バカサバイバー?こと青木真也（４２）と組んで中嶋、愛鷹亮組と対戦。試合はゴング前にカシンが愛鷹を襲撃し場外戦を仕掛け、ＵＷＦルールなのに大荒れの滑り出しになった。島田裕二レフェリーの「これじゃあ始められ