£±£²·î£¶Æü¤ÎÃæ»³£¹£Ò¡¦ÍÕ²´Ã°¾Þ¡Ê£²ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¢¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£±Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥Î¥Î¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦Èø·ÁÏÂ¹¬±¹¼Ë¡¢Éã¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ±¥ì¡¼¥¹¤Ç¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥·¥ª¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²ºÐ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ò£°ÉÃ£¶Ã»½Ì¤·¤Æ´°¾¡¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£µ£¸ÉÃ£²¡ÊÎÉ¡Ë¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÁ°È¾£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£µ£¸ÉÃ£¹¤ÎÂ®¤á¤ÎÎ®¤ì¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¤òÄÉÁö¡££´¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÈ´·²¤Î¼ê±þ¤¨¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»Ä¤ê£²£°