５日、四川大学を訪れたマクロン大統領。（成都＝新華社記者／康錦謙）【新華社成都12月6日】中国を国賓として訪問したフランスのマクロン大統領は最終日の5日午後、フランスの多くの大学と協力関係にある四川大学（四川省成都）を訪れた。四川大学は近年、フランスの高等教育機関との連携を深め、パリ政治学院、パリ・ナンテール大学、トゥールーズ大学、国立東洋言語文化学院などと、20件近い協力協定を結んでいる。中国西