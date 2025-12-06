サッカーW杯北中米3カ国大会の組み合わせ抽選会で、トロフィーを返還した前回優勝国アルゼンチンのスカロニ監督（右）＝5日、米ワシントン（共同）2連覇を狙うアルゼンチンはアルジェリア、オーストリア、ヨルダンとJ組に入った。前回大会はサウジアラビアに敗れて黒星スタート。巻き返して頂点に立ったものの、1次リーグで格下に足をすくわれた苦い経験は生かしたい。スカロニ監督は「毎試合ベストを尽くさなければいけない。身