£¶Æü¸á¸å£±»þ£±£¹Ê¬º¢¡¢£Ê£Ò±ü±©Àþ¤ÎÌÐµÈµ­Ç°´ÛÁ°¡½ÀÖÅò´Ö¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤Î»³·Á¡½ÊÆÂô±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡££Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£