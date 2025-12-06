◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第1日（2025年12月5日カナダ・ケロウナ）五輪出場残り2枠を争う最終予選が5日（日本時間6日）に開幕。女子で世界ランキング5位の日本代表・フォルティウスは初戦で同10位の米国を8―4で破り、白星スタートを切った。フォルティウスのスキップ吉村紗也香はNHKのインタビューに「第1エンドから2点を取ることができて、常にリードする展開をつくれていた。初戦から1つ1つ