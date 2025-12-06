私はサオリ。娘のユカ（小1）とミカ（3歳）がいます。私にはユカが幼稚園の頃から仲が良いママ友4人グループがあり、小学校にあがってからも月1〜2回はみんなで集まってきました。しかし最近はそのなかの1人、チナツさんの子育て方針にイライラするように。チナツさんは自分の子が周りに迷惑をかけていても絶対に注意しないのです。私はグループの関係を壊したくなくて黙っていましたが、夫からは「ハッキリ言うべき」と諭されまし