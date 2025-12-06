¥¹¥±¥¹¥±¥É¥ì¥¹¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¡Ä½÷Í¥¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«(28)¤¬¸ø³«¤·¤¿?¥¹¥±¥¹¥±?¥É¥ì¥¹¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#AACA2025¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAsian Academy Creative Awards(AACA)¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÅâÅÄ¤â½Ð±é¤·¤¿NetflixÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°­½÷²¦¡×¤Ç¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬ºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¡¢ÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤¬ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó