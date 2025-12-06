全国の刑務所で受刑者が作った製品の展示即売会が、拘禁刑が導入されて以来、初めて開かれました。「全国矯正展」は受刑者が行う刑務作業を広く知ってもらうために毎年開かれていて、法務省特別矯正監の杉良太郎さんや、タレントの石田純一さんらが会場を訪れました。ことしの6月に導入された拘禁刑では、刑務作業は義務ではなくなり、受刑者に応じて改善更正のために行うものとされ、受刑者が作業の意義を見出すことが重要となっ