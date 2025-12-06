阪神の才木浩人投手（２７）が６日、母校の須磨翔風高校で行われた「第１回福・才木・安田旗ジュニア少年少女選手権大会」の決勝を観戦した。試合前には３位決定戦に出場するチームも含めて、４チームを激励。「野球が好きな子？」と質問し、言葉を続けた。「自分も野球が好きでやっています。一番大事なのは試合の中でどれだけ野球を楽しめるか。一つ一つのプレーを楽しんでやってほしい。全力で声を出して、楽しんでる姿を