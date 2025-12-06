ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¤µ¤ó¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿·Àß¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾¾Â¼º»Í§Íý ¡ÛYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¿·Àß¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Îµ­Ï¿¡×¡Ö¿·ÊÆÇ¥ÉØ¡¦¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¡×´û¤Ë°ÂÄê´ü¡Öº£¸å¤â¤ª»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤â¤°¤â¤°¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¡×¤È¤¤¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¾¾Â¼º»Í§Íý¡¦¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤