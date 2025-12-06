フィギュアスケートのジュニアグランプリ（ＧＰ）ファイナルから一夜明けた６日、女子で史上初の４連覇を果たした島田麻央（木下グループ）が取材に応じた。５日のフリーでは、トリプルアクセルを着氷。４回転トーループは転倒となったが、その他のジャンプはきっちりと決め、今季自己最高得点で優勝した。「たくさんの方から『おめでとう』って言ってもらって、改めて本当にうれしかった」と振り返った。全日本選手権では、