◇男子ゴルフツアー日本シリーズJTカップ第3日（2025年12月6日東京都東京よみうりCC＝7002ヤード、パー70）吉田泰基（27＝東広野ゴルフ倶楽部）、小木曽喬（28＝フロンティアの介護）、宋永漢（34＝韓国）の3人が通算8アンダーで首位に並んだ。3打差の4位から出た吉田は66、単独首位で出た小木曽は69、1打差の2位で出た宋は68で回った。細野勇策（22＝三共グループ）が68で回り7アンダーで4位につけた。賞金ラン