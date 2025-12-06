来年2月に開催されるミラノ・コルティナオリンピック™出場に向けて、カーリングの世界最終予選が日本時間6日にカナダ・ケローナで開幕した。日本代表として男子はSC軽井沢クラブ、女子はフォルティウスが出場（混合ダブルスは14日から行われる）。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪まで100日開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個この日は女子日本代表（世界ランク5位）がアメリカ代表（同10位）