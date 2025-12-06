中国の国有航空大手3社は日本路線の航空券を無料でキャンセルできる期間を来年3月28日まで延長すると発表しました。中国国有大手の中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空の3社は5日、HP上で、日本路線の航空券の無料キャンセルや無料変更に対応する期間を12月末から2026年3月28日まで延長すると発表しました。延長期間には2月の中国の春節＝旧正月の大型連休期間が含まれていて、中国人旅行客の行き先選びにも影響を与える可能