【モデルプレス＝2025/12/06】DOMOTOの堂本光一が、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』（12月5日より公開中）にカメオ出演し、1人2役を演じていることが正式発表された。堂本がディズニー作品に参加するのは初となる。【写真】「ズートピア２」上戸彩・山田涼介ら日本版キャスト集結◆堂本光一が“ディズニーファミリー”に堂本が演じるのは、ヘビのゲイリーの逃走を手助けしたと疑われ、指名手配犯となったジュディ