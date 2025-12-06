【2025年 芸能界ネット炎上事件簿 】#3「好感度ギャップ」がアダとなった永野芽郁、国分太一、チョコプラ松尾…“いい人”ほど何かを起こした時は激しく燃え上がる昨今の炎上には、大まかに3つのパターンが見られる。好感度ギャップ、非常識やマナー違反、そして「やって（言って）いいこと、悪いこと」の一線を越えることだ。最後の典型が9月にTKO木下隆行（53）がSNSに投稿した、移住先のタイでの僧侶のコスプレ画像である。