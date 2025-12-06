■これまでのあらすじ共働きで帰宅が遅くなる妻に対し、夫は夕飯ができていないだけで不満を口にし続ける。疲れて帰った妻に向けられるのは、「パートなんだからできるでしょ」といった思いやりのない言葉ばかり。息子の前では父親らしい態度を見せるものの、二人きりになると途端に妻へ厳しい言葉を投げかける。そんな中、妻はトイレで購入した宝くじを再確認し、数字が3億円当選と一致していることを確信。胸の奥で広がったのは