元プロ野球選手らによる野球教室「サンリオベースボールアカデミー」が６日、ジャイアンツタウンスタジアム（東京都稲城市）で行われ、東京都内や横浜市内の学童野球チームに所属する小学生４３１人が参加した。元巨人監督の高橋由伸さんや今季限りで現役を引退した中田翔さんらが講師役となり、約２時間、打撃、守備、走塁を指導。高橋さん、中田さんによる打撃実演もあり、その迫力に目を丸くした子供たちは大きな歓声を上げ