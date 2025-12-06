12月4日（木）に配信されたテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』。MCを務める吉住が、最近「ボイトレ（ボイストレーニング）」に通い始めたことと、その背景にある切実な理由、そして過去の感動的なエピソードを明かした。番組序盤、井口から“習い事”について聞かれた吉住は「ボイトレに行ってる」と告白。「単独（ライブ）とかやるときに変な声の出し方して声枯れちゃったりするのが嫌だ」と、芸人と