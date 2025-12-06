■諸星本人や安井からツッコミの声も 【写真】上田竜也＆7ORDERのオフショット①～② 上田竜也が7ORDERに囲まれた姿をInstagramで公開した。 公開されたのは、ソファーにかける上田を7ORDERの5人が囲んだ姿。 「みかんの皮かぶってる人見えるの俺の気のせい？」と、上田の横に座る諸星翔希の帽子をいじる一言も添えられており、「#パラッパラッパー」というタグもつけられている。 これに対し、