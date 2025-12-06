MLB・ドジャースのタイラー・グラスノー投手が自身のインスタグラムを更新。結婚式の様子を公開しました。公開されたのは3枚の写真。ベージュのスーツに白いスニーカーとラフな出で立ちのグラスノー投手と、純白ドレスに身を包んだお相手が写っており、自然あふれる式場で結婚式を行ったことが明かされました。これにはチームメートの大谷翔平選手や山本由伸投手らも「いいね」のリアクション。コメント欄にはドジャース公式も「Co