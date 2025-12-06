阪神・才木の母校・須磨翔風高校で「第1回福、才木、安田旗ジュニア少年少女選手権大会」が開催された。小学4年生の決勝戦と3位決定戦前が行われる午前10時前。才木は少年少女を前に「大事なことは試合の中でどれだけ野球を楽しめるか。一つ一つのプレーを楽しんでやってほしい。全力で声を出して、楽しんでいる姿を見せて欲しい。僕も（中学時代に）能見篤史投手の野球教室でプロ野球選手になりたいと思った」と、思い伝えた