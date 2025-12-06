厚生労働省は、効果が乏しいとされる「低価値医療」の削減を推進する。該当する治療や検査を医療機関で行いにくくする方向で診療報酬を２０２８年度に改定するほか、都道府県が策定する医療費適正化計画に削減目標を盛り込むことを求める。医療費の増大を抑える狙いがある。低価値医療は、科学的に効果が乏しいとされている治療薬や検査、手術を指し、医療費の無駄遣いや副作用の発生につながると指摘されている。例えば、風邪