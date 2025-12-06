『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』中須かすみ役や、『ワッチャプリマジ！』甘瓜みるき役などで知られる声優・相良茉優が5日、自身のXを更新。発売された最新写真集の見どころを説明した。【動画】スタイル抜群！刺激的な水着ではしゃぐ相良茉優写真集の公式Xでは「デジタル専用！初掲載水着オフショ解禁海辺を可憐に駆ける！青春まゆち！ありがとう！！」と黄色い水着姿でビーチを走る動画を投稿。これに