学院型ガールズ・ボーカルユニット「純情のアフィリア」が、新体制10周年という大きな節目を迎えようとしている。グループを率いるリーダー・渚カオリがスポニチ東京本社での単独インタビューに応じ、その笑顔の裏に隠された葛藤と、彼女を支え続ける独自の哲学を明かした。（「推し面」取材班）「誰かの上に立つのは、ずっと避けてきたんです」。そう語る渚は元来、自他共に認めるマイペースな性格。しかし、その運命を変えた