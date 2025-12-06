Image: funtabase こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。高圧洗浄機はその威力こそ魅力ですが、出し入れの手間や騒音、周囲への水跳ねで気軽に使えるとは言い難い部分も……。筆者も保有はしているものの、徹底洗車時じゃないと使わないのが事実。そんな課題に注目した洗車グッズが「HYDROナノマイクロバブル」。いつものホースにつなぐだけで使え、