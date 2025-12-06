ÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤È¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥­¥é¡¼¡Ù¡Ê12·î12Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾åÇòÀÐ±é¤¸¤ë°É»Ò¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ëºÇ¸å¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¤È¤·¤Æ¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢ÁÒÍªµ®¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¸¤»ôµ®¾æ¡¢À¾³À¾¢¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¤¬°ìÀÆ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¿·¥­¥ã¥¹¥È½¸·ë¡ª¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯½±ÍèPVº£ºî¤ÏÉ´À¤ÅÏ»á¡Ê¤â¤â¤»¡¦¤ï¤¿¤ë¡Ë¤Ë