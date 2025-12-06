第105回全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。大会3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）はシード校のため、2回戦から登場する。HOの堂薗尚悟主将は「連覇は過去の先輩たちが築いてきたもの。重く考えず、自分たちの代のラグビーを体現したい」と抱負を語った。組み合わせ抽選会では、1回戦の茗渓学園（茨城）―常翔学園（大阪第2）の勝者と30日に対戦することが決定。伝統ある名門校同士の対決で