カーリング女子で22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が6日までに自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシーでのニット帽姿を投稿した。自身のインスタグラムで「この日とんでもなく楽しかった！朝から夜まで、ただのトモダチ！お前たち最高だぜ〜！」とつづり、東京ディズニーシーでのニット帽姿を投稿した。ハッシュタグでは「#30代の修学旅行」「#ロストキッズ」「#ただの友達として過ごす日」